Wildplukken met Leah Groeneweg: 'De natuur is zo overvloedig!'

Dit is het eerste deel van een ROEG!-serie over wildplukken.

Wildplukker Leah Groeneweg laat het je zien. "Het goede seizoen komt eraan", zegt ze enthousiast. "In april en mei kan je tuin vol met onkruid staan en dat is supergezond. Je moet wel echt weten welke planten eetbaar zijn, want er zitten ook giftige tussen." Hoewel in het voorjaar al het groen weer opkomt, kun je volgens Groeneweg het hele jaar door wildplukken. "Eigenlijk heeft elk seizoen wel wat te bieden. De natuur is zo overvloedig!"

Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.

Geen tuindersverdriet maar smakelijk kruid

Zevenblad zie je nu weer tevoorschijn komen. Het staat ook wel bekend als het onkruid dat niet uit te roeien valt. "Het wordt ook wel hanepoten genoemd, of tuindersverdriet. Het wordt tijd dat we het niet weghalen, maar dat we het gaan verwelkomen in de tuin."

Jong zevenblad (Rechten: Leah Groeneweg)

De eerste blaadjes die nu groeien zijn volgens haar het lekkerst. "Ze zijn kruidig. Een beetje als spinazie, maar spinazie vind ik zelf wat laffer. Het is heerlijk door een salade. Wat later in het seizoen, als de blaadjes wat taaier zijn, is het lekker om in de soep te doen."

Je kan zevenblad ook goed gebruiken als ingrediënt voor een kruidig bannockbroodje. In de onderstaande video zie je Groeneweg en Horneman een broodje bereiden. daaronder vind je het recept.

Recept kruidig bannockbroodje

Een recept van In het wilde weg

Ingrediënten:

3 kopjes meel

1 theelepel bakpoeder

snufje zout

water

1 flinke hand zevenblad, paardenbloem en hondsdraf (de bloeiende scheuten, blad en bloem)

olie

Bereiding:

Snijd de wilde kruiden in stukjes.

Doe het meel samen met de bakpoeder en het zout in een beslagkom. Meng dit door elkaar en voeg daar steeds een scheutje water aan toe. Kneed het tot er een stevig deeg ontstaat dat niet aan je handen blijft plakken.

Kneed er dan de wilde kruiden door tot alles goed gemengd is.

Verdeel het deeg in bolletjes ter grootte van een mandarijn. Druk deze bolletjes plat, zodat ze platte broodjes vromen. Verhit de olie in een koekenpan. Bak de broodjes vervolgens op een laag vuurtje en keer het om en om tot beide kanten goudbruin zijn.