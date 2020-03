Veiligheidsregio Drenthe heeft gisteren, in navolging van de regering, een noodverordening afgekondigd vanwege de verspreiding het coronavirus. In die noodverordening staan de maatregelen waar iedereen zich in onze provincie aan moet houden. Marco Out, burgemeester van Assen en hoofd van de Veiligheidsregio Drenthe, legt uit wat die maatregelen inhouden.

Een regel is om geen groepen te vromen en afstand van elkaar te houden. In de tekst van de verordening staat: Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Betekent dit dat je best met bijvoorbeeld tien personen bij elkaar kunt staan, zolang er maar 1,5 meter tussen hen in zit?

"Alle samenkomsten zijn verboden. Als je dingen organiseert waar je met een groep bij elkaar komt, dan mag dat dus niet. Ook als er 1,5 meter tussen iedereen zit. Behalve een paar uitzonderingen, zoals werk en uitvaarten."

"Het is belangrijk dat mensen goed nadenken over waar ze mee bezig zijn. Iedereen weet dat je zelf een bijdrage kunt leveren om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Een van die dingen is niet onnodig met andere mensen in contact komen. Daarom ook mijn dringende oproep: ga elkaar niet opzoeken. Daar zit nu ook een handhavingsgrondslag in. Dat is nu met de noodverordening geregeld."

Er zijn uitzonderingen. Gezinnen mogen bijvoorbeeld wel met z'n drieën of vieren op straat. Hoe controleer je dat?

Op dit moment is afgesproken dat als handhavers groepen zien, ze aangesproken worden. Ze zeggen dan: 'beste mensen, jullie weten wat de afspraak is. Houd je daar alsjeblieft aan'. Als mensen zeggen dat ze een gezin vormen, dan is het prima. Meestal is dat dan ook te zien."

"Belangrijk is nogmaals dat we in de gelegenheid zijn om op te treden, maar ook dat we duidelijk aangeven dat het absoluut ongewenst is om groepen op te zoeken. Dus je zult her en der een grijstint krijgen, dat is onoverkomelijk in deze situatie. Maar de afspraak is: niet met groepen bij elkaar komen, en houd altijd 1,5 meter afstand."

Naast uitvaarten vormen religieuze bijeenkomsten ook een uitzondering. Mogen bijvoorbeeld kerken openblijven?

"Ik doe een dringende oproep aan alle kerkgezelschappen om samenkomsten niet te laten plaatsvinden. In de grondwet is de vrijheid van godsdienst geregeld en er is nog steeds onenigheid of samenkomsten daarbij horen. Maar mijn dringend advies is: doe gewoon geen samenkomsten op dit moment. Maar als een kerk dat wel zou doen, en ze houden die 1,5 meter afstandsgrens aan, dan heb ik geen grondslag om ertegen op te treden. Maar nogmaals mijn dringend advies om dat niet doen."

Markten mogen ook gewoon openblijven. Waarom?

"We hebben in Drenthe en Groningen ervoor gekozen om markten mogelijk te maken, zolang mensen zich aan de spelregels te houden."

"Op de Asser markt zag je afgelopen week dat marktkooplieden zich maximaal inspanden om ervoor te zorgen dat iedereen zich op een goede manier gedraagt. Als het op die manier blijft gaan, dan kunnen de markten openblijven. Maar als bezoekers zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, dan kan de mogelijkheid om markten open te houden, worden ingetrokken."

Drenthe wijkt op een punt duidelijk af van de landelijke noodverordening. Het is nu verboden om je in gemeenschappelijke was, douche en toiletvoorzieningen te bevinden, zoals op campings en recreatieparken. Waarom?

"Er is een landelijke verordening afgesproken. Daarin is aangegeven dat op allerlei plekken er extra voorwaarden ingesteld kunnen worden. Als je naar de sanitaire voorzieningen op campings kijkt, is het haast onmogelijk om daar de 1,5 meter grens op een goede manier te respecteren. Daarom willen we de duidelijkheid geven dat die gebouwen niet meer gebruikt mogen worden. Het gevolg is uiteraard dat als mensen in een tent of kleine caravan willen kamperen, je op dit moment niks op een camping te zoeken hebt."

Uw advies is dus ook: bezoek geen recreatiepark op dit moment?

"De regering zegt: blijf zo veel mogelijk thuis. Het is dus helder dat je beter niet met z'n allen naar de camping moet. Tegelijkertijd zie je ook dat sommige mensen permanent op campings wonen. Het ging dus te ver om daar alle huisjes dicht te gooien, dan krijg je weer nieuwe problemen. Maar we zeggen wel: maak die gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen niet meer mogelijk."