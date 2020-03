Anonieme Alcoholisten Emmen: 'Het is improviseren'

"Die groepsbijeenkomst is erg belangrijk voor de mensen, daar kunnen ze hun verhaal kwijt, steun vinden en ervaringen delen", zegt de voorzitter van de afdeling Emmen. "Dat kan voorlopig niet meer, dus we moeten nu improviseren en dat is best wel lastig."

Individuele aandacht

In plaats van groepsbijeenkomsten heeft de afdeling Emmen nu één-op-ééncontact met de leden. "Mensen kunnen ons bellen via een nummer op de website als ze daar behoefte aan hebben", aldus de voorzitter. "We nodigen ze dan uit en voeren een individueel gesprek. Dan kunnen we ook voldoende afstand houden."

De afdeling Emmen heeft drie leden die relatief nieuw zijn. "Daar zijn we natuurlijk een beetje bezorgd om", zegt de voorzitter. "Die mensen krijgen extra aandacht."

Veel stress

Een andere medewerker van de AA heeft een meer algemene zorg over de coronacrisis. "Deze tijd levert veel stress op, denk bijvoorbeeld aan mensen die hun baan verliezen. Het aantal mensen met een alcoholprobleem gaat groeien in deze situatie."