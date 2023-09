Noordelijke provincies willen Huis van de Arbeid voor aanpak arbeidsmarktproblemen

Mkb schoolt voor de dag

Het overgrote deel van de Drentse en noordelijke economie bestaat uit midden- en kleinbedrijf (mkb). Een bijkomend probleem in Drenthe is dat veel mkb'ers hun personeel vooral opleiden voor de 'vraag van vandaag', personeel opleiden of bijscholen is geen vanzelfsprekendheid blijkt uit een onderzoek van de Hanzehogeschool.

Het mkb heeft fors de steun nodig van de noordelijke provincies. "De dienstverlening aan het mkb op het gebied van scholing is te versnipperd en te weinig samenhangend", zo concluderen de drie colleges van Gedeputeerde Staten (GS).

Leven lang leren

Tegelijk is de aard van al het uit te voeren werk flink aan het veranderen. Van analoog naar digitaal is al decennia gaande, maar het eind van automatisering en robotisering is nog niet in zicht. En de invloed van artificial intelligence (AI) op veel werkprocessen is nu ook nog niet te overzien.

Tegelijkertijd is de omschakeling gaande van de wegwerp-economie naar een duurzame circulaire economie met veel hergebruik van grondstoffen en de overgang van vervuilende fossiele brandstoffen naar duurzame groene energiebronnen. En de laatste hobbel die genomen moet worden: hoe gaan we met steeds meer ouderen en een in Zuidoost-Drenthe ongezonder leefpatroon iedereen gezond houden en zorgen dat mensen gezonder gaan leven? Ook daar zijn veel geschoolde werknemers voor nodig, zowel preventief als in de zorg zelf.

Er zal vooral ingezet worden op 'een leven lang leren' zodat mensen over hun hele loopbaan fit, getraind en geschoold blijven om hun veranderende werk of baan te kunnen blijven uitvoeren.

Niet voor korte termijn winst

Al deze 'transities' die gaande zijn brengen veel verandering in hoe werk uitgevoerd wordt. "Zonder voldoende en goed gekwalificeerd personeel kunnen we onze economische, sociale en maatschappelijke opgaven niet uitvoeren en bestaat het risico dat bedrijven zich niet kunnen ontwikkelen en inwoners de aansluiting met het veranderende werk verliezen", schrijven de drie provinciebesturen.

Dus moeten de provincies zich volgens de GS-colleges zich niet alleen richten op 'kortetermijnwinst, maar het vooral mogelijk maken van soepele overgangen in de loopbanen van mensen.'

Onbenut arbeidspotentieel