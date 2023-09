Verwoestende brand krijgt Surinaams restaurant Klein Paramaribo er niet onder

Surinaams restaurant Klein Paramaribo uit Assen maakt binnenkort een doorstart. De eigenaar van het restaurant staat na een verwoestende brand inmiddels in de startblokken om weer aan de slag te gaan.

Eigenaar Aniel Gajadhar was alles kwijt. Alleen de kleding die hij droeg en zijn portemonnee, die toevallig in zijn broekzak zat, overleefden de vlammenzee van 28 april 2022. Niet alleen het restaurant, maar ook zijn appartement boven de zaak brandde volledig uit.

Enorme klap

"Het was een enorme schok om het restaurant zo te zien", vertelt Gajadhar over het moment dat hij de vlammen uit de gevel van zijn geliefde zaak zag slaan. "Alles wat ik in tien jaar had opgebouwd was gewoon in één keer weg."

Het kostte de ondernemer maanden om de brand te verwerken. Niet alleen financieel was het een klap, ook psychisch deed het veel met Gajadhar. "Een hele tijd kon ik gewoon niet meer goed nadenken over de toekomst. Steeds bleef ik weer terugdenken aan de brand, al kon ik me er gek genoeg ook niet alles meer van herinneren."

Nieuw begin

Toch kon hij op een bepaald moment de knop omzetten. Gadjadhar begon na te denken over een nieuwe start. Zijn oude pand in de Rolderstraat is gesloopt, dus moest de horecaondernemer op zoek naar een andere plek om weer Surinaams te kunnen koken.

Inmiddels heeft Klein Paramaribo weer een dak boven het hoofd, in voormalig Chinees restaurant Happy Garden in Baggelhuizen. "De eigenaren hebben me enorm geholpen", vertelt Gajadhar. "In het centrum van de stad is de huur gewoon veel te hoog, maar hier kan ik nu hopelijk snel beginnen."

De restauranthouder hoopt deze maand nog voor het eerst de deuren van zijn nieuwe zaak te openen.