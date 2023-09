'Spaans skelet in het Stedelijk Museum Coevorden is helemaal niet Spaans'

Museum houdt vast aan Spaanse soldaat

Het museum vertelt al meer dan tien jaar het Spaanse verhaal en verwijst daarbij naar het eerste opgegraven skelet. "Daarbij bleek het niet om een recente misdaad te gaan, want daarvoor was het skelet te oud", zegt interim-directeur Wieling. "De historici uit die tijd hebben met de kennis en wetenschap van toen gezegd: het gaat vermoedelijk om een Spaanse soldaat."

Wieling: "Voor die tijd was dat een heel plausibel gegeven. Dat is wat het museum nu nog steeds vertelt, over in dit geval het laatst opgegraven skelet. Het is een Spaanse soldaat van om en nabij de 20 jaar oud, die hier in Coevorden zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Tijdens de Spaanse bezetting is hij om het leven gekomen, is het verhaal. We kunnen nu niet met zekerheid stellen dat het daadwerkelijk zo is. Het is wel het verhaal dat we nog steeds aanhouden, maar ik wil niet zeggen dat er geen andere optie is."

Wieling acht het zeker niet ondenkbaar dat Kleis gelijk heeft. "De aanname is zeer plausibel. Ger Kleis heeft goed archiefonderzoek gedaan. We sluiten dat zeker niet uit."

Onderzoek te duur

Maar waarom blijft het verhaal in Coevorden dan al meer dan tien jaar onveranderd? "Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat wij op dit moment niet over de middelen beschikken om onderzoek te doen naar het skelet", antwoordt Wieling.

Voor onderzoek moeten de skelet, de kist en de vitrine in zijn geheel vervoerd worden naar het Centrum voor Archeologie in Amersfoort. "Het ligt in een luchtdichte vitrine. Het is heel lastig om die te openen zonder blijvende schade te berokkenen aan het skelet. Daar komt bij dat dna-onderzoek ook lastiger is. Er kan sprake zijn van dna-vervuiling. Al is het niet zo dat we daar niets uit te weten zouden komen. Maar het blijft een kostbare onderneming, zowel in geld als in tijd."

'Onjuiste informatie'

Dat het museum misschien wel onjuiste informatie bij het skelet geeft, vindt Kleis niet zo erg. "Dat komt wel vaker voor. Zeker als het gaat om dit soort objecten. Als je iets ouds vindt, heb je niet meteen een verhaal. Het museum is natuurlijk ook begerig naar mooie verhalen, om die te vertellen."

Is het dan niet belangrijk om, als historisch museum, een juiste weergave van de geschiedenis bij de museumstukken te geven? Wieling beaamt dat: "We willen de historie van Coevorden en omstreken goed en op de juiste wijze weergeven, maar omdat de geschiedenis niet stilstaat, wil dat niet zeggen dat wij continu beschikken over de meeste recente of juiste historie van een object."

"Je moet begrijpen: geschiedenis is geen stilstaand concept", vervolgt ze. "Het is juist heel dynamisch. Waar historici nu zeggen: uit dit kopje dronk men vroeger thee, kan het morgen zo zijn dat ze denken dat er koffie uit gedronken werd. Zo veranderlijk is het eigenlijk. Ieder stukje geschiedenis is een stukje mysterie, omdat het zo dynamisch is."

Kist is wél onderzocht