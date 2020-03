Mieren en social distance, dat gaat niet samen

Voorjaar op de mierenhoop: eerst zonnen en dan aan het werk

Het is voorjaar en de rode bosmieren gaan er weer tegenaan. De hele winter hebben ze in een soort winterslaap doorgebracht, maar nu wordt het tijd om het nest weer op orde te brengen. De nesten zijn vaak helemaal ingezakt in de loop van de winter en voedselzoekende spechten hebben er diepe gaten in gemaakt. Vooral groene spechten vinden mieren heerlijk.

Maar nu is het voorjaar en kunnen de mieren helemaal los. Ze beginnen met het nest te verwarmen en dat doen ze door te zonnen. Voor de ingang van het nest ligt dan een dikke kluit krioelende mieren in de zon, en zo gauw ze op temperatuur zijn kruipen ze het nest weer in om de warmte af te geven. Eigenlijk is het een levende cv-installatie. En als het nest eenmaal op temperatuur is kan de wederopbouw beginnen.

