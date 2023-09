Man met bivakmuts toont geslachtsdeel in Klazienaveen

In Klazienaveen heeft een man in juli en augustus meerdere keren schennis gepleegd op een privéterrein aan De Kap. Volgens de politie was het geslachtsdeel van de man daarbij te zien.

Hoeveel meldingen de politie heeft gekregen, wordt niet vermeld. Camera's hebben de man vastgelegd. Op de beelden is hij deels te zien. De schennispleger droeg een bivakmuts, waardoor hij niet goed te herkennen is. Ook had hij een polo van het merk Hugo Boss aan. De politie schat de man tussen de 30 en 40 jaar.

Hij heeft een vrij lang, maar normaal postuur. "Opvallend is dat de man relatief veel borsthaar lijkt te hebben", vermeldt de politie. Ook heeft hij een snor.

Impact op de buurt

Bovendien kreeg de politie een melding dat de man ongeoorloofd in een huis was in diezelfde straat. Volgens de politie hebben de acties van de man een grote impact op de buurt. Omwonenden zouden zich niet veilig voelen.