Expeditie Nederland weer van start met reportages van RTV Drenthe

De huisartsenzorg in Zuidoost-Drenthe, de Knarrenhof in Emmen of de natuur bij Oude Willem. Drentse reportages die je voorbij kunt zien komen in het programma Expeditie Nederland. Vanavond is de eerste aflevering van het programma.

Expeditie Nederland is een samenwerking van de regionale omroepen, het Caribisch netwerk en Omroep Max. RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper maakt het komende jaar de Drentse reportages. Het programma is elke maandagavond te zien om 18.30 uur op NPO2. Na de uitzending is de reportage ook op de RTV Drenthe-website te zien.

Verdwenen dorpen

Elke week staat één thema centraal dat door vijf regionale verslaggevers vanuit verschillende perspectieven in de uitzending wordt belicht. Het programma begint vandaag met het thema 'verdwenen dorpen'. Zo gaat in deze aflevering Omroep Zeeland naar de verdronken stad Reimerswaal en de collega's van RTV Oost gaan op zoek naar Beulake.

Volgende week, 11 september, is de eerste Drentse reportage te zien. "Ik was op bezoek bij de eerste Knarrenhof van Drenthe, die staat in Emmen. En de bewoners hadden net een week daarvoor de sleutels gekregen. In sommige woningen werd nog druk geklust of verhuisdozen uitgepakt", vertelt Ineke Kemper.