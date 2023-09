Monumentale boom met tumultueuze geschiedenis maakt kans op titel Boom van het Jaar

De beroemde zomereik op bedrijventerrein Riegmeer in Hollandscheveld maakt kans op de titel Boom van het Jaar. De eeuwenoude boom werd afgelopen jaar het middelpunt van protest omdat hij tegen de vlakte zou moeten. Daar staken demonstranten een stokje voor en wisten het einde van de eik af te wenden. "Wat een verrassing", reageert actievoerder Geertje Loof.

De beschermde boom van zo'n twintig meter hoog en bijna een eeuw oud dreigde gekapt te worden om de komst van een elektriciteitsstation mogelijk te maken. Dat station is nodig als nieuwe bedrijven zich in de toekomst op het terrein willen vestigen. Begin dit jaar begon de lokale GroenLinks-fractie een petitie om de dreigende kap van de eik te voorkomen, stelden verschillende politieke partijen er vragen over en werd er zelfs een protestlied geschreven aan gewijd.

Tumultueuze geschiedenis

Met succes, de gemeente Hoogeveen besloot toch dat de boom gespaard kan blijven. Niet op de huidige standplaats, maar zo'n 250 meter verderop. Door die tumultueuze geschiedenis, is hij nu genomineerd voor De Boom van het Jaar-verkiezing. Uit iedere provincie wordt één boom genomineerd met een uniek verhaal.

De jury van De Boom van het Jaar koos de boom in Hollandscheveld uit zes Drentse aanmeldingen, zoals de eeuwenoude eik van Beilen, een 130 jaar oude esdoorn bij het kasteel in Coevorden, een kastanjeboom in Emmen en twee beukenbomen in Gasselternijveenschemond en Gieten. "Het gaat niet om de oudste of dikste boom, maar om de boom met een bijzonder verhaal", legt Marlies Kolthof van de organiserende stichting SBNL-Natuurfonds uit.

Bomen vertolken emotionele waarde

Volgens de jury is deze boom een uitstekend voorbeeld van hoe betrokken mensen kunnen zijn bij een boom en hoe het mensen bij elkaar kan brengen. "Bomen zijn heel symbolisch. Ze vertolken een emotionele waarde, anders dan een struik. Ze overleven ons vaak. Wat de leeuw in het dierenrijk is, is de boom in het plantenrijk."

Geertje Loof is verbaasd over de nominatie van de eik waar ze zich als Hoogeveense klimaatburgemeester met ziel en zaligheid voor inspande. "Ik weet niet of het de mooiste boom van is", zegt ze. "Maar het is wel een bijzondere boom met een hele lange en bijzondere geschiedenis."

Gekortwiekt

Vanwege de beschermde status mocht de boom niet zomaar gekapt worden voor de bouw van het elektriciteitsstation en moest de gemeente Hoogeveen daar een vergunning voor aanvragen. "Alles is daar verder gekortwiekt, maar deze boom bleef staan. Dat is niet voor niks geloof ik. Dat heeft een reden."

Volgens haar staat deze boom symbool voor wat burgerlijk verzet teweeg kan brengen. "De gemeente zei: 'Die boom moet weg'. Ik zei: 'Die blijft staan'. De natuur heeft geen stem, wij zijn die stem. Acties, verzet en je stem laten horen als burger kunnen je toch verder brengen."