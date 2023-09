Big Bazar krijgt niet de tijd voor reorganisatie, faillissement dichterbij

Big Bazar had gevraagd om een afkoelingsperiode waarin er geen faillissementsaanvragen konden worden ingediend, maar de rechtbank in Leeuwarden heeft dat afgewezen. In Drenthe heeft de firma winkels in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen.