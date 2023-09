Stenden in Meppel breidt uit met internationale opleiding tot docent in middelbaar onderwijs

Dit jaar komen er nog eens 60 internationale studenten bij. Zij gaan de opleiding ITESS volgen. Ook een internationale pabo, alleen dan voor het middelbaar onderwijs. Ook uniek. "Voor Europa durf ik het zeker te zeggen dat we de enige zijn die dit aanbieden", zegt Ton Gelmers, vestigingsmanager van Stenden in Meppel. "Ik ken twee andere plekken in de wereld waar iets vergelijkbaars wordt gegeven, ook iets voor internationaal onderwijs. Maar dat is zeker niet hetzelfde als dit. Het is echt bijzonder dat studenten uit de hele wereld naar Meppel komen voor deze opleidingen."

Huisvesting

Dat brengt ook een gepuzzel met zich mee. Waar laat je al die studenten. Een paar jaar geleden is daarvoor een studentencampus geopend, waar studenten worden gehuisvest. Maar het aantal studenten groeit alleen maar. De studentencampus is niet meer genoeg. Er zijn noodlokalen bijgebouwd om studenten huis te vesten. Verspreid in Meppel zijn meerdere locaties waar studenten worden opgevangen en ook in Nijeveen en op Kolderveen zitten studenten. "En dan zijn er nog particuliere initiatieven", weet Gelmers. "Nee, een internationale studentenstad is Meppel nog niet. Maar voor Meppelse begrippen en ook voor Drenthe is het dat wel."

Voor de nieuwe opleiding is weer een nieuw pand betrokken voor de huisvesting, een voormalig kantoor wat al jaren leegstaat. "Maar voor volgend jaar wordt het wel weer een puzzel", voorspelt Gelmers. Nu is het dus alleen de eerstejaarsopleiding die in Meppel wordt gegeven. Vanaf volgend jaar komen daar de andere drie jaren ook bij. Dat gaat gepaard met 150 extra studenten. "Niet iedereen zou hier meteen een plek zoeken. Sommigen zullen op de kamer in Groningen blijven."

Vanuit Groningen naar nieuwe plek