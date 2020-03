Muzieklijst Harry's Blues zondag 29 maart

Sid Whelan, zanger/gitarist, had zijn eerste succes in de tachtiger jaren met het nummer NY Taxi. Daarna verdween hij uit beeld om pas in 2013 weer op te duiken met het album Flood waters rising. Met duidelijk door de blues geïnspireerde nummers. In 2014 volgde het bluesalbum The story of Ike Dupree. Zijn nieuwste album is Waitin' for payday. Een zeer afwisselend album met o.a. een eerbetoon aan Nina Simone, fraaie Afrikaanse ritmes, blazers en een Hammond B3. Kortom, een verrassend album van een relatief onbekende artiest.