Wat wil jij vragen aan de GGD-arts over het coronavirus?

Het nieuwe coronavirus heeft een grote invloed op het leven van veel Drenten. Zo zijn de scholen en veel winkels dicht. Inmiddels zijn er in onze provincie 89 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt de GGD. Vijftien mensen in onze provincie die positief zijn getest, zijn inmiddels weer hersteld.

Drie mensen in Drenthe hebben de ziekte niet overleefd. In alle Drentse gemeenten is sinds vandaag tenminste één besmettingsgeval gesignaleerd. Het overzicht geeft een onvolledig beeld van het aantal besmettingen in de provincie, omdat een beperkte groep mensen wordt getest. Het gebeurt alleen bij mensen die met in het ziekenhuis terechtkomen, zorgmedewerkers met klachten of kwetsbare mensen.

Stuur je vraag in

Heb je vragen over het coronavirus? Aanstaande dinsdag om 12.00 uur gaat een arts van GGD Drenthe op radio en tv al jullie vragen over het virus beantwoorden. Stuur je vraag in via onderstaand formulier en wij gaan ons best doen om de vraag te beantwoorden.

Let op!

Wij geven geen medische adviezen. Als je vragen hebt over je eigen medische situatie, of die van een naaste, dan kun je het beste kijken op de website van GGD Drenthe wat je kunt doen. Denk je dat je door een arts onderzocht moet worden? Bel dan met je huisarts!

Lees ook: