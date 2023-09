Drentse vrijwilligersorganisaties maken weer kans op Hét Compliment van Drenthe

De inschrijving voor de prijs 'Hét compliment van Drenthe' is weer geopend. Het initiatief wordt georganiseerd vanuit de provincie Drenthe en is bedoeld om vrijwilligers in Drenthe in het zonnetje te zetten. Tot en met 30 september kunnen organisaties zich aanmelden.

Dit jaar staat het thema 'Gelijke kansen' centraal. "Het doet er niet toe waar je wieg gestaan heeft, iedereen verdiend gelijke kansen voor de toekomst. Ik ben enorm trots op de vele vrijwilligers in Drenthe die ervoor zorgen dat inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze zijn onmisbaar voor dorpen, wijken en buurten. Samen werken we aan een sociale en levendige provincie Drenthe", vertelt gedeputeerde Yvonne Turenhout.

"Er wordt door een onafhankelijke jury heel gericht gekeken wat de link is met het thema. Of je je inzet voor een kwetsbare groep die het moeilijk heeft, is erg belangrijk", benadrukt woordvoerder Evelien Mulder.