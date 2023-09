Drents icoon Bartje is jarig en viert 69ste verjaardag

Scheuren

Maar daar kwamen heel wat beproevingen op hem af. "Je kunt wel zien: hij is niet goed uit de strijd gekomen." Bij de nek en bij de klompen zijn scheuren te zien. "Hij is een keer onthoofd geweest en een keer van de sokkel getrokken." Ook is hij eens zwaargehavend teruggevonden in Bovensmilde en is het beeld eens gestolen door een oudejaarsvereniging. Al die wilde avonturen maakten dat er een nieuwe plek voor het beeld gevonden moest worden. "Hij was niet tegen al dat vandalisme bestand", zegt Velds.