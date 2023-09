Kirsten (11) neemt ambtsketting kinderburgemeester Emmen over

Wat betreft het Emmer gemeentebestuur is het nog wachten op de primeur: een eerste vrouwelijke burgemeester. Bij de jongeren lopen ze in dat geval voor. Jayvion Hasewinkel, de eerste kinderburgemeester van Emmen, droeg vanavond zijn ambtsketen over aan zijn opvolger: de elfjarige Kirsten Alting uit Emmer-Compascuum. Kirsten liet weten zich in het komende jaar vooral hard te willen maken tegen pesten.

Je ziet het niet vaak in het gemeentehuis van Emmen: een overvolle raadszaal. Mocht dat scenario zich voordoen, dan gaat het meestal om een groep inwoners die zich kritisch opstelt tegen een besluit van de gemeente. Maar maandagavond waren er geen kwade of verontwaardigde gezichten te zien.

Kinderraden

De gemeente Emmen kondigde vorig jaar de aftrap voor de installatie van twintig over de gemeente verspreide kinderraden af. Deze gaan over wat er overal binnen de gemeente op wijk- en dorpsniveau belangrijk is. Uit al die raden is weer een kindergemeenteraad samengesteld, die samen met de kinderburgemeester de grotere onderwerpen oppakt. Het achterliggende idee is dat de stem van de jongste inwoners van de gemeente ook gehoord wordt.