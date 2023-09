Getuige gehoord in zwembadmoord: ‘Monique en moeder zijn onschuldig’

In de zwembadmoordzaak Marum is opnieuw een getuige gehoord. Deze man heeft ontlastende verklaringen afgelegd in de zaken van Monique H. uit Hollandscheveld en haar moeder Coby uit Roden. Dit zegt advocaat Wilco ten Havem, die Monique bijstaat als advocaat.

De man zat gelijktijdig met de 'kroongetuige' Willem P. in de gevangenis. Volgens deze nieuwe getuige was P. eropuit zijn celstraf verkort te krijgen. P. kreeg tien jaar geleden twintig jaar cel opgelegd voor zijn rol in de moord op Jan Elzinga in Marum. Elzinga werd voor de ingang van het zwembad doodgeschoten door Pascal E. die hiervoor vijftien jaar cel kreeg opgelegd.

Twintig jaar cel

Door nieuwe verklaringen van P. werden de toenmalige vriendin van Elzinga, Monique H., haar moeder en broer negen jaar na de moord alsnog opgepakt. De rechtbank in Groningen veroordeelde de schoonfamilie in december tot 20 jaar cel voor het uitlokken van de moord in 2012. Johan L. uit Kampen zou het wapen hebben geleverd en werd veroordeeld tot zeven jaar cel.

Volgens de getuige die recentelijk door de politie is gehoord moet het motief van de moord worden gezocht in de hennepwereld, zegt Ten Have. In dit geval zouden Monique en haar moeder niets met de moord van doen hebben gehad, zegt de raadsman. Monique kwam maandag niet op de zitting bij het hof in Leeuwarden. Zij stond de hogere rechters te woord via een videoverbinding.

Niet naar huis

Het Openbaar Ministerie wil deze nieuwe verklaring nog onderzoeken op betrouwbaarheid. Ondanks het verzoek van de verdediging mogen de verdachten niet thuis de rest van hun proces afwachten. Ze blijven vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat volgend voorjaar gepland.