Verdachten zwembadmoord blijven voorlopig vastzitten

De vier verdachten in de zwembadmoordzaak Marum blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft het hof in Leeuwarden vandaag beslist. De verdediging vroeg gisteren tijdens een inleidende zitting in hun hoger beroepzaak de verdachten vrij te laten, om thuis het proces af te wachten.

De rechtbank in Groningen legde hen voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in 2012 tot twintig jaar cel op. Elzinga werd voor de ingang van het zwembad in Marum doodgeschoten. Hiervoor waren Pascal E. uit Zwolle en Willem P. uit Kampen verantwoordelijk. Beiden werden kort na de moord opgepakt en veroordeeld tot vijftien en twintig jaar cel.

Strafkorting

P. kwam in 2019 met nieuwe verklaringen. De toenmalige vriendin van Elzinga, haar moeder en broer zaten achter de moord, zei hij. Als 'kroongetuige' kreeg hij hiervoor strafkorting. De schoonfamilie werd negen jaar na de moord opgepakt. Een vijftiger uit Kampen leverde het wapen. Hij werd vorig jaar in Groningen veroordeeld tot zeven jaar cel.

De vier gingen tegen het vonnis in hoger beroep. De schoonfamilie heeft het zwaar in de cel. Vooral de toenmalige vriendin kampt met psychische gevolgen. Zij woont tegenwoordig met haar nieuwe gezin in Hollandscheveld. Haar kleine kinderen gaan gebukt onder haar gevangenschap. Het hof vindt de persoonlijke belangen niet opwegen tegen de ernst van de zaak en ging niet in dit verzoek mee.

Wietwereld

Daarnaast is kortgeleden een medegedetineerde van de kroongetuige gehoord. Die gaf ontlastende verklaringen af voor de oud-vriendin van Elzinga en haar moeder. Deze nieuwe getuige zei dat de Willem P. in zijn cel alleen maar bezig is geweest met het krijgen van een strafkorting. De man wilde de schoonfamilie hiervoor op laten draaien, zei de nieuwe getuige. P. had het strafdossier in zijn cel waaruit hij kon putten. Volgens de medegedetineerde moest het motief worden gezocht in de wietwereld.

Tijdens de strafzitting, vorig jaar in de rechtbank in Groningen, kwam naar voren dat Willem P. in zijn nieuwe verklaringen. En dat hij als extra bewijs zelf app-berichten had gemaakt. Het hof wil dat het Openbaar Ministerie de verklaringen van de medegedetineerde van P. onderzoekt op echtheid en betrouwbaarheid. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat volgend voorjaar gepland.