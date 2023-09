Provincie blij met Europees onderzoek naar de wolf: 'Biedt mogelijkheid om rechtsreeks onze zorgen te delen'

De Drentse gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) is blij met het onderzoek dat de Europese Commissie gaat doen naar het afzwakken van de beschermingsstatus van de wolf. Dat laat een woordvoerder van de provincie weten. Hoewel nog niet duidelijk is of de wet- en regelgeving aangepast gaan worden, zegt de provincie ervoor te pleiten het beschermingsniveau van de wolf te verlagen.

Gisteren maakte de Europese Commissie bekend te gaan onderzoeken of en waar het goed zou zijn om het aantal wolven te beperken om aanvallen op vee of zelfs mensen te voorkomen. De commissie gaat zich daarom buigen over "een voorstel om de beschermingsstatus van de wolf in de EU waar dat gepast is te wijzigen", meldde voorzitter Ursula von der Leyen. Het voorstel zal "waar nodig meer flexibiliteit invoeren in het licht van de evolutie van deze soort". Het afschieten van wolven is nu nog in haast alle gevallen verboden.

De provincie Drenthe had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in februari dit jaar, samen met de provincies Friesland en Overijssel gevraagd de zorgen van de provincies over de terugkeer van de wolf te delen met de Europese Commissie. "Nu biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om rechtstreeks onze zorgen met hen te delen", zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe.

Aandringen bij Europese Commissie

Provincie Drenthe zal samen met andere provincies een reactie sturen naar de Europese Commissie, zegt de woordvoerder. "Wij zullen ervoor pleiten om er bij de Europese Commissie op aan te dringen de Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het beschermingsniveau van de wolf wordt verlaagd, zodat er meer (beheer)maatregelen ten aanzien van de wolf kunnen worden ingezet."

Ook Sander Crasborn van IPC de Groene Ruimte, een organisatie die onder meer gemeenten en ministeries adviseert op het gebied van faunabeheer, verwacht ook niet dat er op korte termijn veel verandert aan de aanpak van de wolf. "Internationaal kan er misschien wel wat veranderen. Echter, we hebben nog altijd onze nationale regelgeving, en voorlopig zijn er nog geen zwaarwegende juridische redenen om die regels te veranderen. En mocht er wat veranderen, dan wordt er eerst gekeken naar preventieve maatregelen om gevaar van de wolf te voorkomen. Het eventuele doden van de wolf is altijd het laatste middel."

Geen dramatische incidenten

De wolf is in sommige delen van Europa een gevaar is geworden voor mens en dier, stelde Von der Leyen en daar sluit Crasborn zich bij aan. "In sommige delen van Europa loopt het vee vrij rond in de weilanden, en is het gewoon heel erg lastig om deze dieren te beschermen. Je hebt dus kans dat deze aangevallen worden door de wolf." Toch benadrukt Crasborn dat er nog geen dramatische incidenten zijn gebeurd tussen de wolf en de mens.