FC Emmen en EasyToys vallen in de prijzen vanwege roze tenue

FC Emmen en hoofdsponsor EasyToys zijn in de prijzen gevallen bij de Eredivisie Awards. De club en de hoofdsponsor ontvingen de 'Voetbal Geeft Prijs', en een geldprijs van in totaal 65.000 duizend euro. Het bedrijf en de voetbalclub danken deze titel en geldprijs aan de opmerkelijke roze shirts die vorig seizoen werden gedragen door de FC Emmen-spelers in de wedstrijd op 26 februari tegen Go Ahead Eagles.