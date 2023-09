Ouderenzorg in actie: 'Bezuinigingen moeten van tafel'

"Die kortingen zijn absurd, als je bedenkt dat er steeds meer ouderen bijkomen vanwege de vergrijzing", stelt Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Zij verwacht dat door de kortingen zorgorganisaties minder medewerkers kunnen inzetten in de zorg en dat er mogelijk ontslagen gaan vallen. "Uit rapporten van accountants die alle jaarrekeningen van zorgorganisaties in heel Nederland hebben bekeken, blijkt dat er zelfs een groot aantal faillissementen zullen ontstaan in de zorgsector."

Minder geld, meer kosten

Ondertussen neemt het aantal ouderen door vergrijzing toe. In 2020 was volgens het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 1 op de 21 mensen tachtigplusser, in 2040 zullen dat er 1 op de 12 zijn. De ouderenzorg zal daarom moeten veranderen. Mossel ziet dat ook. "We moeten sowieso vernieuwen in de ouderenzorg. Maar we kunnen niet het dubbele aantal cliënten gaan verzorgen met de helft van het personeel dat we nu hebben. Ga ons daarom nu niet financieel korten. Dan zijn we straks bezig met reorganiseren en met het ontslaan van medewerkers, terwijl we niet met de noodzakelijke vernieuwingen bezig kunnen zijn."