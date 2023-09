Hoofdmacht VV Roden stapt vanaf volgend seizoen over op zaterdagvoetbal

Horizontale overstap

VV Roden kan voorafgaand aan het seizoen 2024/2025 'horizontaal overstappen'. Dat houdt in dat de club, mocht het dit seizoen niet promoveren of degraderen, volgend jaar in de zaterdag tweede klasse instapt. Als VV Roden promoveert, dan komt het in de eerste klasse en speelt het weekendvoetbal. "Als we dan tegen een ploeg spelen die liever op zondag speelt, houdt dat in dat we alsnog af en toe zondags in actie komen", zegt De Vries. "Maar wij spelen thuis dan in ieder geval op de zaterdag."