Aukje Brouw over vlog ambulancezorg: Het was echt nodig

"Het was echt nodig", vertelt Brouw. "In het begin omdat mensen arm in arm over straat liepen en met z'n allen naar het strand gingen, terwijl wij ons het schompes werkten en in de gevarenzone zitten. Het was bewustwording. En nu merk ik dat het voor onze medewerkers heel erg belangrijk is om gehoord en gezien te worden, dus daarom ga ik er mee door."

Het werk voor de ambulancemedewerkers is erg veranderd, zegt Brouw. "Twee van de drie ritten zijn nu coronaritten. De verpleegkundige zit in het pak en gaat nu alleen naar binnen met alle spullen. Normaal is het teamwerk en gaat de chauffeur ook mee, maar nu niet.

Zweten

Zo'n pak is heel erg warm, je krijgt het echt benauwd. En als ze de patiënt hebben afgeleverd maken ze in dat pak de ambulance ook nog schoon. Het is vier uur zweten in zo'n pak. Dat schoonmaken moet zo gebeuren dat alles wat je hebt aangeraakt ook echt schoon is. Nadat de auto is schoongemaakt doe je je pak uit en gooi je alle materialen die je gebruikt hebt in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Dan ga je wachten op de volgende rit."

De ambulances van de post Tynaarlo rijden elke dag naar Brabant. "We rijden met vier auto's. Dat gaat de hele dag door, ook in het weekend. We zijn vorige week begonnen. We halen tientallen patiënten op. Soms rijd je twee keer op een dag, dat is 900 kilometer. Dan zit je vijf uur in het pak en dan moet je ook de auto nog schoonmaken aan het eind. Dan ben je helemaal kapot."

Onder de indruk

De psychische belasting voor de medewerkers is enorm, zegt Brouw. "Daar hebben we een bedrijfsopvangteam voor, we praten ook zelf met onze mensen. Degenen die zware patiënten vervoeren zijn daar ook kapot van en onze medewerkers zijn erg onder de indruk van wat ze in de ziekenhuizen in Brabant zien."

"Ik krijg enorm veel reacties op de vlogs. Allemaal positief, zo wat goed dat je dat doet. Mensen komen zelfs mondkapjes en vuurwerkbrillen op de post langs brengen. Op alle posten worden bloemen afgegeven. Dat doet goed."