De regio-radiostations in de spotlights van Holi Fools

Dat het tegenwoordig haast een verplichting is om als band te beschikken over meerder socialemediakanalen is geen nieuws. Ook Holis Fools is druk aan het vloggen. De eerste vlog werd gemaakt in coronatijd. Tijdens de lockdown werd Ruud door RTV Drenthe gebeld met de vraag om wat te vertellen over zijn nieuwe single. Foutje: Ruud had geen nieuwe single, maar hij zei zonder na te denken dat dat geen probleem was. Binnen een aantal uur schreef hij een nummer, nam het op en vertelde erover op de radio. Het geheel werd door Romee gefilmd en niet zonder succes.

Sindsdien zijn er meerdere muzikale avonturen vastgelegd op beeld en vervolgens op de onlinekanalen verspreid. "We werden laatst zelfs vergeleken met het sinterklaasjournaal", vertelt hij. "Dat vond ik wel echt een goed compliment. We hadden laatst een vlogreeks, waarin het ons steeds niet lukte om ons liedje af te krijgen en dat is in het sinterklaasjournaal ook vaak zo."

Patat of friet

Naast de boodschap om meer lokaal te luisteren heeft het duo nog een bijzondere kijk op een eeuwenoud probleem. Namelijk op de denkbeeldige scheiding die Nederland verdeelt in een groep patat-zeggers (het Noorden, Oosten en Westen) en een groep die friet zegt (het Zuiden). Ruud als Noorderling hoort bij het ene kamp en Romee als echte Brabander bij het andere.

"Wij hebben hier een heel lange discussie over gehad en toen zijn we uiteindelijk uitgekomen op patatfrites. En eigenlijk is dat ook de enige juiste benaming, want patat is een aardappel en frites betekent gefrituurd", verklaart Ruud. "En dan heb je nooit meer ruzie", besluit Romee.