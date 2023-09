Met temperaturen rond de 30 graden is het ineens weer volop zomer

Hoewel de meteorologische herfst al is begonnen, is het deze week nog volop zomer. Zeker tot en met vrijdag liggen de temperaturen rond de 30 graden.

Vandaag stijgt het kwik naar zo'n 29 graden. "Het is helder en grotendeels onbewolkt. Het is vandaag een soort voorbode van wat er daarna nog komt", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Kans op hittegolf

In het zuidoosten is er zelfs kans op een plaatselijke hittegolf. "Daar zitten we straks wel tegenaan", verwacht Van der Zwaag. "In Emmen kan het morgen, donderdag en vrijdag rond of zelfs boven de 30 graden worden."

Zogeheten plaknachten hoeven we volgens de weerman niet te verwachten. "De nachten zijn nog relatief koel. In het buitengebied kan nog wel een beetje nevel ontstaan, maar als de zon er 's ochtends bij komt, is die weer snel verdwenen."

Uitzonderlijk