Toyisten bewerken muur op voormalig militair complex in Beijing

Kunstbeweging Toyisten gaat aan de slag in China. De in Drenthe opgerichte groep gemaskerde kunstenaars gaat een wand op een vijftig jaar oud voormalig industrieel militair complex in de stad van een kunstwerk voorzien.

Het terrein van Art District 798 in Beijing staat vol bakstenen gebouwen. Achter de grote muren zaten vroeger industriële onderdelen van het Chinese Volksbevrijdingsleger. Tegenwoordig is het een broedplaats voor artiesten met musea, galeries, ateliers, bars en restaurants, maar van de buitenkant ziet het er nog altijd uit als een gedateerd industriecomplex. Maar dat gaat deels veranderen.

Geprinte kunst

"Wij gaan een grote muur met een oppervlakte van 135 vierkante meter transformeren in onze stijl", vertelt kunstenaar Dejo, een van de oprichters van de beweging. Daarvoor werken Toyisten uit verschillende landen samen. "Elf kunstenaars uit Nederland, Duitsland, IJsland, Roemenië, China, Maleisië, Peru en Marokko hebben schetsen gemaakt. Daarvan hebben we een totaalontwerp gemaakt. De titel is De Smaak van Wereldculturen. Door een bedrijf in Beijing wordt het ontwerp geprint en dat wordt volgende week op de muur geplakt. Het is eigenlijk een soort van behang, maar als je er vlakbij staat lijkt het alsof het geschilderd is. En na verloop van tijd verdwijnt het vanzelf door weersinvloeden."

Die wereldculturen komen op verschillende manieren tot uiting. Eten, muziek, opera, ballet en sprookjes komen er in voor, afkomstig uit China, Marokko, Peru, IJsland. Maar ook de Amsterdamse huisjes hebben er een plek op gekregen.

Censuurcommissie heeft het laatste woord

De bijzondere opdracht hebben de Toyisten te danken aan een prijs die de de kunstbeweging in 2018 wonnen. Tijdens de wedstrijd Beautiful Beijing Design Week maakten de gemaskerde kunstenaars het muurontwerp What's For Dinner. Sinds die tijd was er regelmatig contact met vertegenwoordigers van het kunstdistrict. Afgelopen voorjaar werden de plannen definitief voor het bewerken van de muur.