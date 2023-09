Pakistaans homostel met geregistreerd partnerschap volgens IND geen koppel: 'Geen toekomst zonder Ali'

Een homostel uit Pakistan met een geregistreerd partnerschap is door de Immigratie- en Naturalistatiedienst (IND) van elkaar gescheiden. Een van de twee wacht nu in de gevangenis op uitzetting. De andere woont nog in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Homoseksualiteit is strafbaar in Pakistan en daarom zijn Ali en Radja afzonderlijk van elkaar gevlucht. Ze leerden elkaar in november 2019 kennen in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen en lieten hun partnerschap registreren.

Geen onderzoek bij registratie

De IND liet aan Ali weten dat de homoseksuele geaardheid niet aannemelijk is gemaakt en de rechter ging daarin mee. Want, zo redeneerde de rechter, bij partnerschapregistratie wordt geen onderzoek gedaan naar de geaardheid van de betrokkenen.

Drie weken geleden werd de procedure van Ali stopgezet en werd hij in vreemdelingendetentie geplaatst. "Ik mis hem echt. Ik wil dit leven niet. Ik kan me ook geen toekomst voorstellen zonder Ali", zegt zijn partner Radja.

Steunbetuiging

Marleen de Jonge uit Hoogeveen kent het stel van de sportschool. Ze schreef een brief aan de IND om te bevestigen dat Ali en Radja wel degelijk een koppel zijn.

"Ik zie hen liefde uitstralen voor elkaar. Ze zorgen goed voor elkaar. Ze lachen, hebben lol, maken grapjes, ze knuffelen. Net als een hetero-stel. En dat wordt niet geloofd door de IND. Het doet mij pijn dat iemand zo moet bewijzen wat zijn gevoelens zijn", zegt De Jonge.

Bekend stel

Het homostel is een bekend koppel bij het azc in Hoogeveen, want wekelijks runden ze het lhbtiq-café aldaar. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support heeft over de zaak een brief geschreven aan demissionair staatssecretaris Eric van der Burg. Volgens Kortekaas druist het handelen van de IND in tegen landelijk en internationaal beleid.

"Een geregistreerd partnerschap staat gelijk aan een huwelijk. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een huwelijk. Maar het is niet alleen Nederlandse wetgeving. In artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat mensen recht hebben op een gezinsleven. Hier zie je dat het gezinsleven wordt geschonden en dat ze uit elkaar worden gehaald als koppel. Dat kan niet. Dat hebben we duidelijk gemaakt in een brief aan de staatssecretaris", zegt Kortekaas.

Nog geen definitieve uitspraak

Ali is een nieuwe asielprocedure gestart en er loopt nog een hoger beroep. De Jonge hoopt dat de hogere rechter de eerdere uitspraak rechtzet. "Ik heb hier zelf wel een heel positief gevoel over." Ook Kortekaas houdt hoop: "Kijk, ik ben geen IND, maar ik schat dit wel heel hoog in, ja."