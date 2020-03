Campingseizoen begint, maar wel net iets anders

"We hebben altijd veel vaste gasten met seizoensplekken. De afgelopen weken was het voor ons lang onduidelijk of we kopen konden en hoe we dat dan moesten doen met het sanitair", vertelt eigenaar Jurgen Weenink. "We hadden al aanpassingen aan het sanitair gedaan maar toen ik hoorde dat het sanitair gesloten moet blijven was ik eigenlijk wel opgelucht. Ik heb er wel een paar nachten wakker van gelegen."

Je moet zelf een wc hebben

Campinggasten zijn welkom, maar moeten dus zelfvoorzienend zijn. Want op de camping kun je niet naar de wc of douchen. Ook de afwas moet je in je eigen caravan of camper doen. Naast het sluiten van de wc's en douches heeft de camping meer maatregelen genomen. "We hebben ruime plekken dus anderhalve meter afstand houden is heel goed te doen. Gasten mogen niet in elkaars voortent of caravan komen en moeten de richtlijnen van het RIVM volgen." Dat is ook te merken bij de receptie. Er mogen maximaal twee mensen naar binnen en ook dan geldt: afstand houden. Wie zich niet aan de regels houdt kan vertrekken en is voorlopig ook niet meer welkom.

De eerste caravans arriveren op De Torentjeshoek (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Op de Torentjeshoek komen vandaag meerdere campinggasten. Sommigen zetten alleen hun caravan op, andere blijven. "Wij hebben net een nieuwe camper gekocht die we willen uitproberen, gelukkig is het niet zo druk op de camping dus afstand houden gaat prima", zegt een stel uit Twente. Ook enkele vaste campinggangers zijn druk bezig om hun caravan neer te zetten en alles in te richten. "Het gaat prima zo, we houden ons net als thuis aan de maatregelen en dan komt het wel goed."

Kopje koffie

En met een beetje creatief zijn lukt het zelfs om een bakkie te doen met de buren. "Haha jahoor, gewoon buiten allebei aan een kant van het pad. Dat vind ik niet erg om het zo te doen."

Er zijn flink minder gasten dan normaal. En dat is een financiële domper voor de camping. "De afgelopen maanden hebben we geen enkele boeking gehad en wel heel veel annuleringen", aldus Weenink. Omdat het nog onduidelijk is hoelang de maatregelen van kracht zijn, blijft het een onzekere tijd voor de camping-eigenaren.