Grote brand bij Attero in Wijster geblust (update)

De brand was flink, zestig bij dertig meter, en had een hoogte van tien meter. Er stonden twee rijen met kunststof korrels in brand, een derde rij werd bedreigd, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

Om 21.00 werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer heeft het vuur gedoofd door een soort deken van schuim over het brandende materiaal aan te brengen. Ook is er zand op de vlammen gegooid om het vuur te doven. De brandweer is nog bezig met nablussen.

De rook was van grote afstand te zien, de rookwolken dreven richting Hoogeveen. De brandweer adviseerde daarom ramen en deuren te sluiten. Ook werd een NL-Alert afgegeven voor Hoogeveen en omgeving. Uit metingen moet blijken of er ook schadelijke stoffen in de rook zaten.

Attero wordt vaker geplaagd door branden. Vorig jaar was er binnen een half jaar tijd zes keer brand bij de afvalverwerker.

De rook is in Hoogeveen te zien (Rechten: Persbureau Meter)