Eisso Kronenberg nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Borger-Odoorn

De nieuwe fractievoorzitter werkt in Den Helder voor de Koninklijke Marine, maar is sinds hij in 2005 in Odoornerveen kwam wonen betrokken bij de lokale plaatselijkbelang-vereniging. Kronenberg zit sinds afgelopen vrijdag in de gemeenteraad. Huidig raadslid Heidi Edens is nu plaatsvervangend-fractievoorzitter. Chris Bol uit Valthermond, die nu nog fractieassistent is, schuift door naar de raad.