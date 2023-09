De Weeshuisweide in Coevorden is zo goed als af

Deze fase van de centrumvernieuwing is dus bijna af. Daarna kan de blik op de markt en haven gericht worden. De twee schetsen die de gemeente in april aan haar bewoners voorlegde, worden met feedback samengevoegd tot een. Dat ontwerp is nu in de maak. In 2024 worden de definitieve plannen aan de gemeenteraad voorgelegd en de gemeente Coevorden hoopt daarna snel de schop ook daar in de grond te steken.