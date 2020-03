Nieuw initiatief wil vierhonderd gezinnen van maaltijd voorzien

Het is een initiatief van de ondernemers Erik Davids uit Assen en Ginetta Houwing uit Eext. De eerste, een marketingman van beroep, kwam deze week met het idee op de proppen. De tweede bezat de 'juiste ingrediënten': een productiekeuken en chef-koks.

Leveringsproblemen Voedselbank

"Ik kreeg meldingen van mensen uit de regio dat er problemen waren met de dagelijkse levering van levensmiddelen en verse groente bij de voedselbank", zegt Davids in het RTV Drenthe programma Cassata. "Die vrijwilligers zijn voornamelijk boven de zestig jaar en kunnen niet meer in groepsverband de maaltijdpakketten maken en afleveren, daar kwamen ze een beetje door in de problemen. Later in de week vroeg een oude man bij ons in de wijk of ik eens voor hem wilde koken. Toen heb ik het idee bedacht om mensen van een gezonde maaltijd te voorzien en Ginetta Houwing benaderd."

Productiekeuken ligt stil

Houwing heeft in Eext een evenementenbureau en een professionele keuken. "Daar kook ik regelmatig voor grote evenementen 500 tot 1000 maaltijden. Maar dat ligt in deze coronacrisis stil, dus de keuken wordt niet gebruikt en is beschikbaar."

Met het initiatief hopen Davids en Houwing vierhonderd gezinnen van een maaltijd te kunnen voorzien. De maaltijd is gratis voor mensen van de voedselbank, voor anderen kost een maaltijd 7 euro. "We bezorgen drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag."

Donaties nodig

De kosten bedragen 6000 euro per week. "Dat geld hebben we nodig om inkopen te kunnen doen", aldus Davids. "We zijn op zoek naar donaties, van particulieren en ook bedrijven. Want ondanks de coronacrisis, zijn er ook ondernemers die goed verdienen", zegt Davids. Mensen kunnen de actie ook ondersteunen door één of meerdere maaltijden te doneren. Dat kan via de speciale website Drenthe Steunt.

Vrijwillige bezorgers

Davids en Ginettta willen beginnen in de week van 6 april. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers. "We hebben dertig vrijwilligers nodig met een auto die niet in de risicogroep zitten, en die in de regio kunnen bezorgen.

De maaltijden worden in eerste instantie bezorgd in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en de gemeente Assen. "Eerst willen we deze regio bedienen, en als het goed gaat, is uitbreiding mogelijk. Want de regio van de voedselbank Hart van Drenthe is iets groter."

