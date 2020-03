Mee op controle met de handhavers

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft een aantal plekken aangewezen als extra controleplekken: onder andere de markt in de Hoofdstraat en de bouwmarkten aan de Griendtsveenweg. Hier worden de nieuwe maatregelen extra goed in de gaten gehouden. Mensen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden en er geldt een samenscholingsverbod voor groepjes met meer dan drie personen.

De gemeente stemt die maatregelen af met de Veiligheidsregio en stuurt een vijftiental buitengewoon opsporingsambtenaren op pad om de regels te handhaven.

Winkelcentrum

We lopen vanaf het Compagnieshuis via de markt op de Hoofdstraat naar winkelcentrum Tamboerpassage. Er zijn weinig mensen en veel zaken zijn gesloten. "Dinsdag was er nog een kapsalon open en werd er iemand geknipt", vertelt Wendeling. "Dat is dus een dag na de invoering van de verscherpte maatregelen. We hebben toen verzocht om na de knipbeurt te gaan sluiten."

Controlepunt in het overdekte winkelcentrum is de supermarkt, waar nog wel veel mensen hun boodschappen doen. Wendeling: "De maatregelen staan duidelijk op de ramen. We letten erop of er een maximum klanten de winkel in mogen, of ze allemaal wel verplicht een winkelwagen of mandje mee moeten en of er goed schoongemaakt wordt." Dat is bij deze winkel allemaal in orde en we keren terug naar de markt.

Markt

De bakkerskraam heeft met lint een éénrichtingspad uitgezet, waarbij je langs de pomp met desinfecterende gel loopt. Het draagt de goedkeuring van de handhavers weg. Maar bij de grote groente- en fruitkraam in het midden van de Hoofdstraat gaat het even mis. Mensen staan veel te dicht bij elkaar en Stevens sommeert ze iets verder uit elkaar te staan.

De buitengewoon opsporingsambtenaar knoopt een gesprekje met de marktkoopman aan om te vragen of hij ervoor kan zorgen dat die anderhalve meter afstand tussen zijn klanten gewaarborgd wordt. "Dat zijn nou eenmaal de richtlijnen. We moeten het met elkaar doen en als het allemaal goed gaat, kunnen we misschien zo snel mogelijk terug naar de normale omstandigheden", hoopt Stevens. "De kraamhouder was het daar mee eens."

De volgende locatie waar we naartoe gaan is de Griendtsveenweg, waar een aantal bouwmarkten en de McDonalds zitten. Als het druk is, kan de stroom mensen leiden tot opstoppingen voor de winkel. Maar op deze zaterdagochtend is het niet drukker dan normaal. Er staat een tiental auto's op de parkeerplaats voor de bouwmarkten en bij het fastfoodrestaurant is nog niemand.

Op naar het sportpark in Zuidwolde, waar het op een normale zaterdagochtend druk is met honderden sporters. "Hier komt vaak hangjeugd", vertelt Stevens. Het is openlijk toegankelijk, maar met de nieuwe maatregelen is het niet de bedoeling om er te komen. "Vandaag is er niemand", merkt de BOA op, maar hij weet wel een mooi verhaal te vertellen over afgelopen dinsdag.

Jongeren

"Een collega en ik controleerden dinsdagavond de sportvelden van VV Zuidwolde. We zagen op de parkeerplaats al een bierflesje liggen en toen we aankwamen bij het hek, zagen we een groepje jongens bij de tribune zitten. Zij zagen ons ook en maakten zich uit de voeten. We gingen erachteraan, maar konden ze niet meteen vinden. Toen we terugkwamen zagen we dat hun fietsen er nog stonden, met de sleutels nog in het slot. Die hebben we eruitgehaald en we lieten een briefje achter met ons telefoonnummer en de vraag of ze -als ze hun sleutels terug wilden- ons konden bellen. Dat deden ze en zo konden we toch even met ze praten, want ze overtraden een aantal regels. Een daarvan was artikel 461; het sportpark was verboden voor onbevoegden. Daar hebben we een boete voor uitgeschreven. Voor het overtreden van de nieuwe maatregelen, waar veel hogere boetes op staan, hebben we een waarschuwing gegeven."

Sinds maandag mogen mensen bekeurd worden voor het niet bewaren van de anderhalve meter. Wendeling en Stevens hebben nog niet bekeurd. "We proberen het eerst met een gesprekje en een waarschuwing af te doen, dat helpt vaak veel beter. Mensen verontschuldigen zich vaak meteen."

De laatste stop voor de dienstwisseling is bij basisschool Het Groene Hart in het dorp. Ook dat is een geliefde plek onder hangjongeren. Op het plein zitten twee mensen, op gepaste afstand van elkaar, op de betonnen tafeltennistafel. "We ruimen ons afval straks netjes op", verzekeren ze de BOA's. Op het plein ernaast spelen ouders de bal over met hun kinderen. "Hier is alles netjes, geen groepen hangjongeren of veel rommel. We gaan zo nog even bij de groentekraam kijken hoe het daar gaat en dan zit het er voor ons voor vandaag op."