Toch nog een bommetje maken: Drentse buitenbaden langer open met tropische temperaturen

De pepernoten liggen al in de winkel, maar deze week is het nog volop zomer. Zeker tot en met vrijdag liggen de temperaturen rond de 30 graden. En er is goed nieuws voor iedereen die met deze hitte wat verfrissing zoekt. Veel Drentse buitenbaden blijven langer open.

"Heerlijk, echt een cadeautje dit", zegt een vrouw die er al zeven baantjes op heeft zitten. "Met dit weer moet je genieten", vindt ze. Ze komt bijna elke dag naar het zwembad voor haar dagelijkse baantjes. "Ik zwem meestal zo'n drie kwartier. Dan heb ik er wel veertig opzitten."

Ook een andere vrouw is blij dat ze even kan ontsnappen aan de hitte. "Ik woon in Groningen, maar daar is het bad afgelopen zondag al dicht gegaan. Dus daarom ga ik hier naartoe om een laatste duik te nemen."

'Holadijee'

Even verderop springt een jongen van de duikplank af. "Holadijee", roept hij, terwijl hij in het water plonst. De bezoekers van zwembad Lemferdinge in Paterswolde kunnen deze week nog volop genieten. Het buitenbad opent een week langer de deuren voor recreanten vanwege de tropische temperaturen.

"Het is heerlijk weer en we hebben toch wel een slecht seizoen gehad. Om bezoekers tegemoet te komen, besloten we om extra lang open te blijven", verklaart Karin Otter, coördinator van het zwembad.

Personeel snel gevonden

Om het buitenbad een extra week te openen, moest er nog wel personeel gevonden worden. Maar dat was volgens Otter geen probleem. "Dat was eigenlijk binnen een half uur gepiept."

De tropische dagen zijn meer dan welkom, want voor het zwembad was het weer van afgelopen zomer een grote teleurstelling. "Ik weet de exacte cijfers nog niet, maar het was zeker niet zo mooi als vorig jaar. Toen hadden we een heel mooi seizoen", blikt ze terug. "Eigenlijk misten we dit jaar nog zo'n tien mooie weerdagen."

Geen groot verschil

Toch maakt de verlenging de zomer vol regen niet goed. De horecazaak is al gesloten, dus krijgt het bad geen inkomsten met de verkoop van snacks en patat. "En de abonnementen zijn verlengd met een week. Dus het is meer goodwill naar onze vaste klanten, dan dat het ons veel oplevert", legt Otter uit.

Tot en met het einde van deze week kunnen mensen nog een frisse duik nemen in het bad. En wat als het die week erna nog steeds zo warm is? "Dat moeten we nog zien. Eerst kijken hoe deze week verloopt", houdt Otter een slag om de arm.

Andere buitenbaden in Drenthe

Naast het bad in Paterswolde, blijven ook andere zwembaden in Drenthe open. Zo kunnen zwemliefhebbers deze week nog terecht bij baden in onder meer Annen, Vries, Exloo en Havelte.