Recordaantal bezoekers voor Shakespeare Theater: 'Het aantal wordt nog wat hoger'

Het Shakespeare Theater in Diever heeft dit jaar een recordaantal bezoekers verwelkomd. De teller staat nu op 27.000 bezoekers voor de zomervoorstelling Antonius en Cleopatra. "Vanochtend hebben we de 27.000e kaart verkocht", zegt regisseur Jack Nieborg.

Nieborg is blij met het record. "We spelen nog negen voorstellingen en voor een paar zijn nog kaarten te verkrijgen. Dus het aantal wordt nog wat hoger", reageert hij.

'Heel tevreden'

Eerder deze zomer werd bekend dat er drie extra voorstellingen aan de speellijst werden toegevoegd. Dat het vorige record van 25.000 bezoekers dan verbroken zou worden, lijkt geen verrassing? "Maar vorig jaar hadden we ook al extra voorstellingen geboekt", zegt Nieborg.

Kortom: de nieuwe reeks is een groot succes, vindt de regisseur. "Ik ben heel tevreden, de voorstelling wordt goed ontvangen. Het is eigenlijk alleen maar volle bak. Het is een voorstelling om van te lachen, maar ook om stil van te worden. Beide gebeurt ook."