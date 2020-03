Drentse zwembaden in onzekerheid door het coronavirus

Trots laat Jaap Slob, voorzitter van De Waterlelie in Zuidwolde, de spiksplinternieuwe familieglijbaan zien. Nu het zwembad later opengaat heeft dat vooral financiële gevolgen, zeker als je net een nieuwe glijbaan hebt aangeschaft.

"We zijn afhankelijk van onze abonnementhouders. We merken dat mensen terughoudend worden en zich afvragen of het bad nog wel open gaat. Dat betekent dat de investeringen die je doet als stichting, dat je daar een langere tijd voor nodig hebt om die terug te verdienen", legt Slob uit.

In de startblokken

Het is dus nog maar de vraag wanneer het zwembad opengaat, maar Slob is met vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen. "Het zwembad is natuurlijk de hele winter leeg geweest, dus de baden zijn vies en die moeten we schoonmaken. Dan kunnen we ze vullen met water. Daarnaast moeten we ook de kiosk, de badpost en de badhokjes helemaal schoonmaken."

Ook zwembad Lemferdinge in Paterswolde en de Leemdobben in Vries worden ondertussen klaargemaakt. Personeel van het overdekte Aqualaren in Zuidlaren wordt daarbij ingezet. "Die hebben we op de loonlijst staan en zetten we zoveel mogelijk in voor schoonmaak en onderhoud van bijvoorbeeld tuinen", zegt Roelof Rutgers, manager zwembaden in de gemeente Tynaarlo. "Personeel dat voor de zomermaanden wordt ingehuurd, kunnen wij voorlopig geen contract geven. Dat geeft bij die mensen ook onzekerheid."

Volgens Rutgers hebben de zwembaden een paar dagen nodig om open te kunnen. "Wij vullen de baden wel, maar voor het op temperatuur is, heb je vier of vijf dagen nodig om het te verwarmen."

Warmte van de zon

Medewerkers van openluchtbad De Leewal in Exloo maken zich toch ook klaar voor het nieuwe seizoen. Het bad wordt flink onder handen genomen. Er wordt een nieuwe coating aangebracht en het zwembad krijgt een lik verf. Als dat klaar is, worden de baden gevuld en opgewarmd. En met dit mooie weer kan de zon daar goed bij helpen.

"Het water waarmee wij het zwembad laten vollopen, is ongeveer zes graden. Met behulp van de afdekdekens en de zon, kunnen wij het water verwarmen, zonder dat wij gas hoeven te verbruiken," vertelt Henk Smit, manager van de openluchtbaden in de gemeente Borger-Odoorn. "Gemiddeld hebben wij per bad zo'n vierduizend à vijfduizend kuub gas nodig. Het is scheelt een hoop als de zon een handje kan helpen."

Op deze manier kunnen de misgelopen kosten een beetje worden opgevangen. Al maakt Smit zich daar nog niet al te veel geen zorgen over. "We hebben vorig jaar een hele goede zomer gehad met de drie zwembaden. Ook ondersteunt de gemeente de zwembaden." Datzelfde geldt voor de zwembaden in Tynaarlo. "We hebben een buffer, maar die is bedoeld voor onderhoud en niet om dit soort klappen op te vangen", zegt manager Rutgers. "Hopelijk kunnen wij nog profiteren van een goed naseizoen, ons zwembad in Vries kan eventueel tot eind september open blijven."