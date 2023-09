Hoogersmilde heeft nu twee televisietorens: een grote en een kleine

"Wij hebben nu twee televisietorens. Een grote en een kleine." Mindert van der Velde van Dorpsbelangen Hoogersmilde is maar wat trots op de tweede, kleine televisietoren die in Hoogersmilde is gekomen.

Alhoewel. Klein? De toren is 10,5 meter hoog. "Het is niet zo dat je even met de handen bij de top kan komen. Hij is echt wel een uit de klauwen gewassen voor een mini."

Het is een miniatuur van de oude televisietoren, die gebouwd is in 1958 en afbrandde in 2011. De 'kleine toren' is afkomstig van het miniatuurpark in Appelscha, dat in 2007 de deuren sloot. Een inwoner van Hoogersmilde wist de onderkant van de toren te bemachtigen. Hij wilde hem in het dorp plaatsen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar. Vervolgens kon Dorpsbelangen de toren gratis overnemen.