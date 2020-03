De Hilte 11 #3 - Verraad

Hoewel de onderduikers alle contact met buurtgenoten vermeden, wist een aantal mensen dat de familie Nijboer onderduikers had. Een van hen was postbode Albert Trip. Hij waarschuwde Geert altijd als er een razzia kwam. Dat werkte een jaar lang prima. Tot die bewuste dag in augustus 1944. De familie Nijboer werd verraden.

De Hilte 11 - aflevering 3

Abonneer je op deze podcast

De Hilte 11 is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen. De Hilte 11 is een podcast van RTV Drenthe en Drents Archief, gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol.

| iTunes / Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts |