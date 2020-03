De facebookpagina van de Zonnekoning, geschiedenisles in Emmen

In de klas van Richard Zuiderveld van het Carmel college in Emmen staat het verhaal centraal. Het spannende verhaal, het liefdesverhaal, het griezelverhaal. Maar alle verhalen hebben één ding gemeen, ze zijn uitgekozen om pubers voor het vak te winnen, hun aandacht vast te houden.

Deze serie is gemaakt voordat de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Het artikel gaat dus over de geschiedenisles in de klas, zoals die normaalgesproken wordt gegeven op het Carmel college Emmen. In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

"In deze tijd van multimedia heb je natuurlijk immens veel concurrentie", vertelt Zuiderveld. "Ze krijgen veel prikkels en zijn snel afgeleid of verveeld." Geschiedenisles is al lang niet meer een uur lang luisteren en aantekeningen maken. Docent Zuiderveld maakt er, net als veel andere collega's, een mooie mix van. Blokjes van een minuut of tien. Luisteren, in stilte werken, samen werken, klassikaal bespreken.

Vroeger heette dat spieken

In de klas heeft de docent het digibord tot zijn beschikking, een schoolbord waarop van alles kan worden vertoond. Afbeeldingen, animaties, filmpjes, muziek. En de leerlingen hebben behalve hun boeken en schriften ook een laptop bij zich. "Devices noemen we dat. Blended learning is de trend, dus zowel leren vanaf de computer als vanaf papier." De antwoorden op veel vragen en opdrachten kunnen de leerlingen via het internet opzoeken. "Vroeger heette dat spieken. Tegenwoordig is het belangrijker dat ze de informatie weten te vinden dan dat ze het uit hun hoofd weten."

De 2-atheneumklas krijgt vandaag les over de Zonnekoning, Lodewijk de veertiende. Interesseert ze dat? Zuiderveld: "Dat weet ik eigenlijk niet, ik hoop van wel. Het is met geschiedenis altijd een combinatie van dingen. Dingen die je wilt behandelen, dingen die je moet behandelen, de verplichte lesstof. En er zijn de dingen die ik kan gebruiken om het interessanter te maken. Ik probeer altijd een beetje een balans te zoeken."

Het lokaal stroomt vol met rumoerige kinderen. Ze zoeken hun plaats op en al snel wordt het rustig. Zuiderveld kondigt aan wat er dit uur op het programma staat, en steekt van wal.

Hele strakke broeken

"Lodewijk de veertiende was de machtigste koning die Frankrijk ooit heeft gehad. En als je aan een machtige koning denkt, dan denk je direct aan zo'n Karel de vijfde-type, met een grote baard en een zwaard. Maar Lodewijk was het tegendeel daarvan. Hij hield van dansen, van hele strakke broeken, van zingen en van flirten." De leerlingen hangen aan zijn lippen.

De opdracht die volgt lijkt al even eigentijds; bedenk hoe de facebookpagina van Lodewijk eruit zou zien. Hoe beschrijft hij zichzelf, hoe zou zijn profielfoto eruit zien? De leerlingen grinniken. "Facebook is allang weer ouderwets hoor, zo modern is dat niet."

Niet altijd serieus

Zuiderveld: "Ja, dat is een illusie, als je denkt dat je als docent kunt meekomen met de nieuwste ontwikkelingen. Het is zelfs dodelijk, zo'n ouwe kerel als ik die modern wil doen. Dus dat probéér ik niet eens. Ik probeer wel bij hun leefwereld in de buurt te komen. Wat dat betreft, zijn het net mensen hoor, die kinderen, haha. Ze houden van spanning, van romantiek. En het hoeft niet altijd zo serieus te zijn. Een grap is didactisch prima."

De leerlingen beamen dat. "Meneer Zuiderveld is grappig. En als je ergens om gelachen hebt kun je het beter onthouden. Hij legt het op een leuke manier uit."

De kousen van de koning

De facebook-opdracht wordt besproken. De leerlingen zijn er tien minuten in alle ernst en stilte mee aan het werk geweest. Zuiderveld houdt daarna hun aandacht weer even vast met een nieuw verhaal over de Zonnekoning. "De edelen woonden bij Lodewijk in het paleis. En hoe dichter ze bij de koning waren, des te meer macht hadden ze. Als hij 's morgens wakker werd dan rinkelde hij met een belletje en dan kwamen de edelen zijn kamer binnen om hem te helpen met aankleden. Daarbij had iedereen zijn eigen taak. Er was bijvoorbeeld iemand die hielp met zijn shirt aantrekken en een ander bekommerde zich om de kousen van de koning."

Toekomst van de geschiedenis

De les zit erop, de tassen worden ingepakt. De volgende klas is een brugklas, die krijgt les over de Griekse mythologie en filosofen. "Sappige verhalen", zegt Zuiderveld met duidelijke voorpret. "Wel veel informatie hoor, welke Goden er allemaal waren en en wat de filosofen zoal verkondigden. Maar ook de smeuïge verhalen, zoals het verzonken continent Atlantis en het slippertje van Aphrodite met Ares."

Of het vak geschiedenis een toekomst heeft? Zuiderveld meent van wel. "Ik denk dat het misschien wel een breder vak zal worden. Een mix van aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis. Wat je uiteindelijk wilt, is dat je ze opvoedt tot kritische, goed geïnformeerde volwassenen mensen die hun eigen mening kunnen vormen op basis van degelijke informatie."

Het radioprogramma Drenthe Toen zendt een serie van vier reportages uit over het geschiedenisonderwijs, de eerste op zondag 29 maart, 14.00-16.00 uur, daarna te beluisteren via uitzending gemist.

