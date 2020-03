FC Emmen stuurt Heylen ontslagbrief, onderhandelingen met De Leeuw verschoven

CAO-bepalingen schrijven voor dat een betaald voetbalorganisatie spelers met een tussentijds verlengde aflopende verbintenis en/of een optie in hun contract voor 1 april dienen te informeren over hun toekomst. Let wel, dit geldt alleen voor overeenkomsten die tussentijds door de club zijn verlengd. Heylen is een speler die dus een optie in zijn contract had.

"De club heeft laten weten dat ze eerst duidelijkheid willen over de rest van dit seizoen", laat Heylen weten.

De 26-jarige Belgische centrale verdediger, die dit seizoen 19 keer basisspeler was in competitieverband en 1 keer in de KNVB beker, begrijpt de lastige situatie waar de club op dit moment vanwege het corona-virus in zit. "En als er meer duidelijkheid is, dan gaan we weer om tafel is me gezegd. Maar in principe ben ik dus straks een vrij man."

De gesprekken met Michael de Leeuw zijn even 'on hold' vanwege de corona-perikelen (Rechten: RTV Drenthe)

Michael de Leeuw

Aanvoerder en clubtopscorer Michael de Leeuw was al wel in onderhandeling met de clubleiding, maar vanwege de corona-uitbraak zijn die gesprekken op een laag pitje komen te staan. "Maar die gesprekken zullen spoedig worden hervat als alles weer een beetje normaal is", aldus De Leeuw.