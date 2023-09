Meeleesclub zet laaggeletterden in Hoogeveen aan het lezen en schrijven

Met een speciale meeleesclub probeert de bibliotheek in Hoogeveen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de helpende hand te bieden. In Drenthe heeft ongeveer twaalf procent van de bevolking moeite met lezen en schrijven. Daarmee wijkt de provincie niet echt af van het landelijke beeld, maar in Hoogeveen ligt het aantal laaggeletterden iets hoger.

Vandaag is de start van de Week van lezen en schrijven, een periode waarin in het hele land activiteiten worden georganiseerd om laaggeletterdheid tegen te gaan. Want dagelijkse zaken zoals een appje of een mailtje sturen, kan voor een laaggeletterde een kwelling zijn.

Samen een boek lezen

In de Bibliotheek Hoogeveen gaan ze het probleem te lijf in een speciale meeleesclub. Onder leiding van Annet Hofstra lezen laaggeletterden telkens samen een boek. "Aan het begin van het seizoen zoeken we samen een boek uit. En eigenlijk is het dan heel simpel: ik ga voorlezen en zij lezen mee", vertelt Hofstra.

"Af en toe stop ik even omdat er iets bijzonders is in de tekst staat, bijvoorbeeld om een bepaald woord uit te leggen. Maar soms hebben de mensen ook vragen of vraag ik ze om een stukje samen te vatten of te voorspellen hoe het verhaal verder gaat. En er zijn ook mensen die zelf een stukje lezen omdat ze dat leuk vinden."

Mailtjes en appjes

De sessies in de bibliotheek werpen hun vruchten af. Sommige deelnemers zagen er in het verleden tegenop om een berichtje te tikken of te versturen, maar inmiddels is dat geen probleem meer. "Voor mij was het heel moeilijk om mailtjes te schrijven en te appen. Maar dat is nu gelukt. Ik heb dus zeker geen spijt van deze sessies", zegt deelnemer Chantal Vredeveld.