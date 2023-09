OM nam in gevangenis Veenhuizen per ongeluk geheim gesprek op in zaak Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft in het moordonderzoek van Peter R. de Vries per ongeluk in de gevangenis in Veenhuizen een vertrouwelijk gesprek opgenomen tussen verdachte Divainy K. en een advocatenkantoor. Toen de opname aan de verdediging van K. (30) verstrekt zou worden, bleken de gesprekken niet juist te zijn weggepiept.

Gesprekken die gevangenen voeren met een advocaat zijn vertrouwelijk. Het gesprek van K. in Veenhuizen werd op 23 november 2022 opgevangen door heimelijk geplaatste afluisterapparatuur in zijn cel. De telefoon waarmee het gesprek gevoerd werd hing buiten die cel, maar zo dicht in de buurt van de afluisterapparatuur dat de conversatie te horen was en is opgenomen.

Excuses

"We betreuren deze gang van zaken zeer en hebben de raadsman en zijn cliënt daarvoor al excuses aangeboden", zei de officier van justitie vandaag tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

"Bijzonder vind ik de gang van zaken wel", reageert Yosra Ameziane, de advocaat van K. Zij vraagt het OM de hele opname aan haar te verstrekken. "Zodat de verdediging weet wat er nu ten onrechte is opgenomen."