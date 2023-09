Jan Zwiers geïnstalleerd als burgemeester Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe is Zwiers de opvolger van waarnemend burgemeester Cees Bijl, die waarnemer was na het vertrek van Mieke Damsma. Damsma vertrok in november 2021 vanwege een moeizame relatie met de gemeenteraad. Zwiers geeft aan niet bang te zijn dat hem dat ook overkomt, want "ik zie niet zo snel donkere wolken. Ik ben ooit zonder ervaring in Coevorden begonnen. Dat is ook best wel goed gegaan."