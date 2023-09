Hoogeveens verzorgingshuis neemt voorschot op bezuinigingen: 'Dit zou zo niet moeten'

Geen zorgprofessionals maar mantelzorgers. In veel verzorgingshuizen krijgen familieleden van bewoners noodgedwongen al een steeds grotere rol toegewezen. Ook in het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen, waar vandaag actie werd gevoerd tegen bezuinigingen op de ouderenzorg.

Een gezellige ochtend is het zeker, zowel voor Ymie Schergardus als haar dochter Elizabeth. Laatstgenoemde komt vandaag helpen in het verzorgingstehuis in Hoogeveen, nu het gros van het personeel actie voert in Den Haag. Gezellig, maar niet de bedoeling. "Het moet geen gewoonte worden", zegt Ymie. Zij wil beslist niet dat haar dochter - naast haar baan en haar gezinsleven - verplicht wordt uren te draaien in het Jannes van der Sleedenhuis.