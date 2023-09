Dertig maanden cel voor verkrachting in Meppel in 2005

Voor een aanranding in 2004 en een verkrachting in 2005 in de omgeving van Meppel is een 38-jarige Meppeler veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De zaak werd na achttien jaar pas opgelost doordat de man begin vorig jaar dna afstond vanwege een vuurwerkdelict. Dat celmateriaal kwam overeen met het dna uit een spermaspoor, dat sinds 2005 in de Nederlandse dna-databank lag opgeslagen.

Klemgereden

Het spermaspoor was gevonden op de regenkleding van een vrouw die eind 2005 door een man op een scooter was klemgereden. De vrouw was op haar fiets onderweg naar haar werk en fietste door een tunneltje. Na dat tunneltje werd ze door een scooterrijder toegeschreeuwd en van de weg gereden.

De vrouw werd gedwongen tot seksuele handelingen. Daarna bood de man haar zijn excuses aan en reed weg. De vrouw kwam ontredderd aan op haar werk. Daar werd ze onderzocht en werd het spoor door de politie veiliggesteld. De agenten trokken andere zaken na, die overeenkomsten vertoonden met de verkrachting.

De agenten stuitten op een melding in 2004. Een meisje fietste van school naar huis en werd direct na een tunneltje door een scooterrijder klemgereden. Het meisje werd betast en ontkwam. Ze onthield het kenteken van de scooter. Het meisje wilde geen aangifte doen, omdat ze niet bij de dader bekend wilde worden.

Straf lager dan eis

De straf valt lager uit dan de eis van veertig maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De rechtbank sprak de Meppeler vrij van een aanranding van zijn benedenbuurvrouw in Meppel in 2011. Die aangifte werd destijds vanwege gebrek aan bewijs niet opgepakt, maar kwam in 2022 opnieuw in beeld.

De aangifte van de buurvrouw werd verder niet ondersteund door ander bewijs. Dat is te weinig voor een veroordeling, oordeelde de rechter. In de twee andere zaken was wel meer bewijs geleverd. Bovendien kwam de werkwijze van de dader in beide zaken sterk overeen. De rechter sprak van een 'specifiek patroon'.

Meer bewijs

De twee vrouwen in deze zaken werden op hun fiets in de omgeving van Meppel door een man op een scooter klemgereden. Dit gebeurde direct na een tunneltje en in dezelfde omgeving. Daarbij liet de man in één zaak een dna-spoor achter. In de andere zaak kon het kenteken van de scooter worden gekoppeld aan deze Meppeler.

De man erkende de seksuele handelingen in 2005, maar dit ging volgens hem op vrijwillige basis. De rechter hecht meer geloof aan de verklaring van het slachtoffer. De gevolgen voor haar waren groot, ze heeft de rest van haar leven last van dit incident. De man ontkende op zitting de aanranding in 2004.

Niet geloofwaardig

Zijn scooter leende hij in die tijd regelmatig uit aan zijn vrienden. Dat is niet geloofwaardig, zei de rechter. De man heeft niet alleen de onbevangenheid van deze vrouwen afgepakt. Hij heeft ook het gevoel van onveiligheid in de samenleving vergroot. De man moet het slachtoffer van de verkrachting een schadevergoeding van 8.000 euro betalen.