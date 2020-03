Omwonenden Attero geschrokken: 'Oh jee, weer een brand'

Ook bij dorpsbelangen Wijster zit de schrik er goed in, zegt voorzitter Oscar Rensing. "Mensen zijn toch wel weer verontrust en geschrokken. Je schrikt toch weer. We hadden wel het 'geluk' dat er een noordwestenwind waaide en dat we geen last van de rook hebben gehad."

'Heel vervelend'

Gisteravond woedde er op het terrein van Attero een grote buitenbrand. Er stonden twee rijen met kunststof korrels in brand. Het vuur was moeilijk te bestrijden en rond 21.00 uur is het sein brandmeester gegeven. "De brand is ontstaan bij een residu vanuit de plastic folie-fabriek", zegt woordvoerder Robert Corijn. "Uiteindelijk is er zand en schuim gebruikt om het te blussen."

"We vinden het heel vervelend voor omwonenden en andere mensen die er last van hebben gehad", vertelt Corijn. De brand is op een andere plek ontstaan dan de brandenreeks van vorig jaar. "De oorzaak van deze brand wordt de komende tijd verder onderzocht." De brand heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van Attero.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat kijken of er schadelijke deeltjes zijn vrijgekomen bij de brand en verricht vandaag metingen. Uit de metingen van gisteravond blijkt dat er geen bijzonderheden zijn wat de nitreuze dampen betreftn, dat zijn stoffen zoals stikstofmonoxide. Vandaag worden de overige metingen gedaan, de uitslag daarvan wordt later deze week bekend.

Maatregelen

De laatste brand bij Attero dateert van juli vorig jaar. In een halfjaar daarvoor is er zes keer brand geweest bij de afvalverwerker. De politiek, veiligheidsregio Drenthe en de gemeente drongen aan op maatregelen. Het bedrijf is afval gaan persen in balen zodat er geen zuurstof bij kan komen en er dus minder snel brand kan ontstaan door broei. Ook zijn er meer sprinklers geïnstalleerd, is er zand gekomen als extra blusmiddel en is er permanente bewaking. Ook installeerde Attero infrarood camera's om sneller branden te ontdekken.

"Het was inderdaad een tijd rustig", zegt Nieuwenhuis van dorpsbelangen Drijber. "Ik ben ook erg benieuwd naar de oorzaak van de brand. Wij blijven er bovenop zitten."

Beide dorpsbelangen hebben vorig jaar na de zes branden in korte tijd gesprekken gehad met de gemeente en Attero. Daar zijn onder andere afspraken gemaakt over het informeren van de omwonenden. "Dat is keurig gebeurd. We zijn geïnformeerd door de gemeente en over het vervolg ervan. Dat er weer onderzoek wordt gedaan naar schadelijke deeltjes", zegt Rensing uit Wijster.

Hij vindt het te vroeg om verder wat zinnigs te zeggen over de brand. "Dat is speculeren en daar doen wij niet aan mee. We moeten de uitkomsten afwachten."