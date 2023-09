Big Bazar krijgt meer tijd om faillissement te voorkomen

De rechter in Amsterdam geeft koopjesketen Big Bazar meer tijd om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Gisteren deed de rechtbank nog de uitspraak dat het bedrijf geen tijd kreeg voor een reorganisatie.

De ondernemingsraad van Big Bazar kwam vandaag met een verzoek voor de aanstelling van een "herstructureringsdeskundige". Daarop besloot de rechter in Amsterdam de faillissementsaanvragen die hij vandaag zou behandelen te schorsen.

Extra tijd

De schorsing biedt de keten extra tijd om een faillissement definitief te voorkomen, maar om hoeveel tijd dat precies gaat, is nog niet duidelijk. De ondernemingsraad deed het verzoek aan de rechtbank in Leeuwarden. Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat het nog niet bekend is wanneer de rechter zal besluiten over de mogelijke aanstelling van de herstructureringsdeskundige.

In Drenthe heeft Big Bazar winkels in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen. De vestiging in Hoogeveen sloot vorige week 'wegens omstandigheden' tijdelijk de deuren.

Onzekerheid

Volgens directeur Joost Konings van incassobureau Invorderingsbedrijf Amsterdam, dat een schuldeiser van Big Bazar in Goes bijstaat, heeft de keten inmiddels aangeboden om gedupeerden deels te betalen. "Daarmee lijken de faillissementsaanvragen effect te sorteren", stelt hij. "Big Bazar wil schuldeisers nu wellicht wel afkopen. De positie van schuldeisers is ijzersterk geworden met het wapen van de faillissementsaanvraag in handen."