Recordoude zebravink geniet in Erica van oude dag

In mensenjaren is ie zeker de 100 gepasseerd. En dat is voor een zebravink een recordleeftijd te noemen. Deze bejaarde vogel geniet in de vogelopvang in Erica van z'n welverdiende pensioen.

Wie gaat kijken ziet dat het kwieke beestje toch wel wat ouderdomssporen vertoont. Hij wordt wat kaal en het vliegen gaat niet zo soepeltjes meer voor dit vogeltje van zo'n tien centimeter groot. Toch stapt hij dapper rond in z'n kooi aan de Warmoesweg bij World of Birds. Daar wordt hij een maand geleden samen met een vriendje gebracht door de dierenambulance. Zijn eigenaresse is overleden en er is niemand om voor de vogels te zorgen.

Daar staan de medewerkers wel even te kijken toen ze de ring om zijn pootje bekeken. "Mijn collega kwam aanlopen en zei dat er 2010 op stond. Ik denk: dat kan niet. Dus ben het zelf gaan aflezen, maar er stond toch echt 2010", vertelt Michel van der Plas van de opvang. En dat betekent dat hij al 13 verjaardagskaarsjes heeft mogen uitblazen.

Record

"Wij vangen hier al meer dan twintig jaar uitheemse vogels op, ook zebravinken. De oudste is 7 geworden en dat halen ze meestal al niet. Dus 13 is echt heel uniek", aldus Van der Plas die de boeken er op nageslagen heeft. "De oudste geregistreerde zebravink woont in een dierentien en is tien jaar oud." Dat maakt deze zebravink de oudste geregistreerde ter wereld.

Ondanks zijn leeftijd gaat het goed met de vogel. "Sterker nog, hij lijkt zelfs wat op te knappen sinds hij hier is. Hij zit in een groter hok met gevarieerder voer." Maar dat ie zo oud is, betekent dat zijn vorige eigenaar goed voor hem heeft gezorgd. "En hij heeft goeie genen", voegt Van der Plas er nog aan toe.

Op zoek naar een naam

De vogel gaat op dit moment nog anoniem door het leven. "Zijn eigenaresse heeft hem ongetwijfeld een naam gegeven. Maar zij is overleden, dus we weten het helaas niet. Wel is het gebruikelijk dat we alle vogels die hier binnenkomen een naam geven. Dus hij krijgt nog wel een naam. En suggesties zijn trouwens welkom."