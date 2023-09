Bij een ongeluk op de N381 bij Hoogersmilde is vanmiddag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak naast de weg terecht.

De auto belandde uiteindelijk op de kop in de sloot. Naast de politie, brandweer en ambulance werd ook een mobiel medisch team opgeroepen. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.